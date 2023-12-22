Группировка "Восток" пресекла попытки ротации ВСУ

"Восточная" группировка сил российских за минувший день проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении продолжила выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 20 января руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер уточнил, что пресечены попытки противника провести ротации на передовых позициях, размещенных в районах шести населенных пунктов на территории Донецкой народной республики и Запорожской области. За счет работы артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации бойцы смогли поразить опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ, находившихся около Угледара, Урожайного, Старомайорского, Ровнополя и Приютного.
В течение суток улучшено тактическое положение, пресечены попытки противника провести ротации на передовых позициях в районах Пречистовки, Урожайного, Старомайорского, Ровнополя, Марфополя и Луговского.
Александр Гордеев, глава пресс-службы "Востока"
Дополнительно военнослужащими уничтожены три пункта временной дислокации, девять пунктов управления беспилотной авиацией и две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель" от ВСУ.На Южнодонецком направлении противник лишился до 150 человек, трех единиц автомобильной техники, самоходной артиллерийской установки "Акация" и гаубицы Д-20.
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 115 человек на купянском направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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