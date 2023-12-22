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МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 115 человек на купянском направлении

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Ярослав Якимкин рассказал о работе "Запада" на СВО.

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли свыше 115 человек личного состава и танк Leopard немецкого производства на купянском направлении в ходе проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 15 февраля сделал старший офицер пресс-службы "Запада"  Ярослав Якимкин. СПециалист отметил, что дополнительно противник лишился двух машин БТР, четырех единиц автомобильной техники,самоходных артиллерийских установок "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы "Д-20".

В ходе контрбатарейной борьбы расчет пушки "Гиацинт-Б" под командованием командира орудия младшего сержанта Андрея Николаева уничтожил САУ Krab в районе урочища Кринички.

Ярослав Якимкин, старший офицер "Запада"

"Западные" мотострелковые подразделения  отразили четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 60-й механизированных бригад ВСУ. Задачи реализованы при поддержке артиллерии и авиации.

Минобороны: российские войска пресекли восемь попыток ВСУ провести ротации на Южно-Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, купянское направление, минобороны, сво, ярослав якимкин
Категории: Тема дня,

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