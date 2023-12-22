Минобороны: российские войска пресекли восемь попыток ВСУ провести ротации на Южно-Донецком направлении

Вооруженные силы России пресекли восемь попыток украинских войск провести ротации на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
Попытки противника провести ротации на передовых позициях были пресечены в районах Шевченко, Старомайорского, Равнополя, Луговского и Дорожнянки. Кроме того, российские войска поразили опорные пункты и места скопления живой силы двух бригад ВСУ в районах Урожайного и Приютного. Потери украинских войск составили более 190 военнослужащих.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы истребителя-бомбардировщика Су-34.
Видео: Минобороны России
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