Минобороны показало кадры боевой работы истребителя-бомбардировщика Су-34

Летчики использовали фугасные авиационные бомбы для поражения цели.

Минобороны показало видео боевой работы истребителя-бомбардировщика Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипаж истребителя уничтожил пункт управления украинских войск. Боевые действия велись на Купянском направлении. Летчики использовали фугасные авиационные бомбы для поражения цели. По докладу разведки, в результате выполненных действий был уничтожен личный состав, укрепленные позиции, командный пункт и техника противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России