Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям Вооруженным силам Украины. В результате общие потери противника на указанном направлении составили до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, бронированный транспортер М113 производства США, шесть единиц автомобильной техники, 152-миллиметровое орудие Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 августа поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян.

Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 39-й бригады береговой обороны и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогорье и Малая Токмачка Запорожской области. Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

Минобороны показало эвакуацию в ремонтное подразделение БМП Bradley.

Фото и видео: Минобороны России