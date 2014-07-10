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Группировка "Днепр" уничтожила до 40 военных ВСУ

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Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям Вооруженным силам Украины. В результате общие потери противника на указанном направлении составили до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, бронированный транспортер М113 производства США, шесть единиц автомобильной техники, 152-миллиметровое орудие Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".  Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 августа поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. 

Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 39-й бригады береговой обороны и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогорье и Малая Токмачка Запорожской области.

Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

Минобороны показало эвакуацию в ремонтное подразделение БМП Bradley.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днепр, минобороны, роман кодрян, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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