Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 30 мая сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер отметил, что благодаря активным действиям военнослужащие улучшили тактическое положение. Дополнительно бойцы нанесли поражение формированиям 47 механизированной, 59, 100 мотопехотных бригад Вооруженных сил Украины, размещенных в районах населенных пунктов Евгеновка, Новоалександровка и Селидово на территории Донецкой Народной Республики.

Отразили пять контратак штурмовых групп 24 механизированной, 144, 143, 142 пехотных и 25 воздушно-десантной бригад ВСУ. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Потери армии киевского режима составили до 335 человек живой силы убитыми и ранеными. Противник потерял три пикапа, 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", 152-миллиметровых орудия Д-20 и четыре 122-миллиметровых орудия Д-30.

Группировка "Днепр" сообщила об уничтожении опорного пункта ВСУ в Запорожской области.

Фото и видео: Минобороны России