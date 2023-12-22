Мотострелки выполнили задачу на СВО.

Российские военнослужащие из 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции ликвидировали опорный пункт Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что боевая задача реализована на территории Запорожской области. Эксперты подтвердили сведения о том, что взаимодействие солдат с беспилотником обеспечило дальнейшее продвижение вперед российских штурмовых групп.

При разведке оператор БПЛА обнаружил блиндаж противника, в результате взаимодействия с минометной батареей была уничтожена группа из пяти военнослужащих ВСУ и сами позиции. источник МО РФ

Командир отделения добавил, что специалисты в основном работают "Мавиком" и FPV-дронами. За счет техники удается поразить живую силу противника, скорректировать артиллерию для уничтожения опорных пунктов ВСУ

Минобороны показало кадры боевой работы ударной группы ВКС.

Фото и видео: Минобороны России