Мигранты из стихийного лагеря дошли до погранперехода между Белоруссией и Польшей

Белорусские пограничники сопровождают мигрантов для порядка перемещения в пограничной зоне.

Первые группы мигрантов из стран Востока и Африки, которые до этого находились в стихийном лагере, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши, колонна растянулась на километр. Об этом сообщило агентство Sputnik Беларусь.

Мигранты начали покидать стихийный лагерь и направились колонной в сторону погранперехода "Брузги". С польской стороны стоят силовики и водометы.

Белорусские пограничники сопровождают мигрантов для порядка перемещения в пограничной зоне, но не направляют людей.

Ранее беженцы начали разбивать палатки на территории пограничного перехода.

Видео: Twitter/PolskaPolicja