Группа The Killers извинилась за призыв считать русских братьями

Представители творческого коллектива заметили, что не хотели никого расстраивать.

Американская группа The Killers после протеста грузинских фанатов извинилась перед поклонниками своего творчества из-за приглашения на сцену из толпы российского музыканта. Они пояснили, что не хотели никого расстраивать. Напомним, что солист Брэндон Флауэрс во время концерта в грузинском городе Батуми призвал зрителей к братству с русскими, после того как те выразили протест из-за приглашенного на сцену из толпы российского барабанщика. В социальных сетях пользователи написали о том, что музыканты приглашали сыграть с ними людей из толпы, а первоначальная реакция показала, что они якобы не возражали против того, чтобы участником сегодняшнего концерта стал указанный молодой человек.

Мы признаем, что комментарий, подразумевающий, что все зрители и фанаты The Killers являются "братьями и сестрами", может быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения. сообщение группы в соцсетях

Напомним, что данный концерт состоялся в зале Black Sea Arena.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости,Sputnik Ближнее Зарубежье