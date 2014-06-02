В Ледовом дворце состоялся концерт ко Дню строителя

Заслуженным строителям вручили знаки отличия за трудовые достижения.

Накануне Дня строителя при поддержке петербургской администрации в Ледовом дворце прошел торжественный концерт. Работников строительной отрасли поздравили представители городского правительства, депутаты ЗакСа, члены общественных организаций. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

От себя хотел бы сказать вам огромные слова благодарности за ваш честный труд, профессионализм, душу и творчество, которые вы вкладываете в развитие нашего прекрасного любимого города. Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Заслуженным строителям вручили знаки отличия за трудовые достижения. Кубки и призы получили победители творческих и спортивных конкурсов. Почетным знаком "Заслуженный строитель Санкт-Петербурга" награжден Президент "Объединения строителей Санкт-Петербурга" Александр Вахмистров.

Для строителей выступили группа "Браво", Burito, Стас Пьеха, Василий Герелло, а также победители творческого конкурса "Нам песня строить и жить помогает".

Видео: портал "Строительный Петербург"