Группа "Ногу свело!" выпустила ироничный клип, посвященный конфликту с Биланом

Трек был написан после несостоявшегося концерта музыкантов в Петербурге.

Культовая рок-группа "Ногу свело!" в свойственной ей ироничной манере ответила на события последних дней, выпустив новую песню и клип "***beep***ЛАН". Судя по строкам, трек посвящен конфликту с Димой Биланом.

Композиция была написана после несостоявшегося концерта музыкантов в Петербурге. Выступление должно было пройти 2 июля в Roof Place, но было отменено из-за того, что Дима Билан не соблюдал антиковидные меры на своем концерте на той же площадке.

После получения соответствующего уведомления от Комитета по культуре, Макс Покровский записал видеообращение, которое за неделю собрало тысячи просмотров.

В этом посте я показал свое истинное лицо. И я своего истинного лица не стыжусь. То, что произошло с нашим несостоявшимся концертом в Питере – это определенное событие. Иногда я отвечаю на события, которые происходят со мной или вокруг меня, песней – так я делал весь 2020 год, так появилась композиция "Я – не последний герой!". В этом случае у меня тоже родилась песня. Прокомментировал выход клипа Макс Покровский

Сейчас группа готовится к выпуску нового клипа на песню "Последний день в раю". Съемки ролика проходили несколько недель назад в Москве.

Видео: YouTube / Nogu Sveló!