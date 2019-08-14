На основателя группы "Ногу свело!" напали в Москве

На основателя российской рок-группы "Ногу свело!" Антона Якомульского напали в центре Москвы. Об этом музыкант сообщил в беседе с телеканалом "360".
Инцидент произошел 14 ноября. На Якомульского и его супругу напал неизвестный, выстрелив из газового пистолета. В результате ЧП мужчина и женщина получили химические ожоги глаз.
У нас все нормально, я не хотел бы, пока не разберемся, ничего обсуждать. Заявление мы не писали.
Антон Якомульский, основатель группы "Ногу свело!"
Говорить что-либо другое в беседе с "360" музыкант отказался. По его словам, он бы не хотел обсуждать этот случай до выяснения всех обстоятельств.
Ранее в Москве произошла драка в вагоне поезда на МЦК.
Фото: Instagram/yakomulsky
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