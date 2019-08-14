На основателя группы "Ногу свело!" напали в Москве

Неизвестный выстрелил в музыканта и его супругу из газового пистолета.

На основателя российской рок-группы "Ногу свело!" Антона Якомульского напали в центре Москвы. Об этом музыкант сообщил в беседе с телеканалом "360".

Инцидент произошел 14 ноября. На Якомульского и его супругу напал неизвестный, выстрелив из газового пистолета. В результате ЧП мужчина и женщина получили химические ожоги глаз.

У нас все нормально, я не хотел бы, пока не разберемся, ничего обсуждать. Заявление мы не писали. Антон Якомульский, основатель группы "Ногу свело!"

Говорить что-либо другое в беседе с "360" музыкант отказался. По его словам, он бы не хотел обсуждать этот случай до выяснения всех обстоятельств.

Ранее в Москве произошла драка в вагоне поезда на МЦК.

Фото: Instagram/yakomulsky