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В Москве произошла драка в вагоне поезда на МЦК

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Обращений от очевидцев и пострадавших граждан в полицию не поступало.

В вагоне поезда на Московском центральном кольце произошла драка. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

В интернете ранее было опубликовано видео, на кадрах которого показана драка в вагоне поезда. Из описания ролика следует, что потасовка произошла в вагоне поезда на станции "Окружная".

В ведомстве уточнили, что обращений от очевидцев и пострадавших граждан в полицию не поступало, однако проверка произошедшего была организована. Личности участников и обстоятельства конфликта пока не установлены.

Ранее в метро Москвы женщина украла телефон у умирающего пассажира.

Видео: ВК/Подслушано Метро Москвы

Теги: драка в вагоне метро, драка в московском метро, мцк
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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