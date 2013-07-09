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В метро Москвы женщина украла телефон у умирающего пассажира
Сегодня, 13:24
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В метро Москвы женщина украла телефон у умирающего пассажира

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В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о краже.

На станции московского метро женщина обокрала умирающего мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на станции "Верхние Лихоборы". Одному из пассажиров метро стало плохо. Его заметила сотрудница подземки, после чего она отправилась за помощью. Некоторое время спустя к лежащему на полу мужчине подошла женщина, потолкала его рукой, а затем достала телефон из заднего кармана его брюк и ушла.

Преступницу задержали. На допросе она признала вину. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о краже.

Отмечается, что впоследствии пассажир, у которого похитили телефон, скончался.

Ранее в Республике Коми на парковке возле магазина загорелся легковой автомобиль, внутри которого находился трехлетний мальчик.

Фото: pixabay.com

Теги: верхние лихоборы, кража, московское метро
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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