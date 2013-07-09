В метро Москвы женщина украла телефон у умирающего пассажира

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о краже.

На станции московского метро женщина обокрала умирающего мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на станции "Верхние Лихоборы". Одному из пассажиров метро стало плохо. Его заметила сотрудница подземки, после чего она отправилась за помощью. Некоторое время спустя к лежащему на полу мужчине подошла женщина, потолкала его рукой, а затем достала телефон из заднего кармана его брюк и ушла.

Преступницу задержали. На допросе она признала вину. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о краже.

Отмечается, что впоследствии пассажир, у которого похитили телефон, скончался.

Ранее в Республике Коми на парковке возле магазина загорелся легковой автомобиль, внутри которого находился трехлетний мальчик.

Фото: pixabay.com