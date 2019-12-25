Не попавших на концерты "Ногу Свело!" приглашают в Карелию

Поклонники творчества группы "Ногу Свело!", которые не смогли попасть на их концерты из-за переносов или отмены, могут бесплатно попасть на фестиваль "Настроение" в Карелии. Об этом сообщил Максим Покровский.
Фестиваль пройдет 14-го августа в кемпинге "Хутор Ёлки" в Карелии.
Организаторы фестиваля дают очень классный бонус: у всех, у кого есть билеты на наши перенесенные или отмененные концерты, есть возможность бесплатно посетить наше выступление.
сказал Покровский.
Напомним, концерт группы в Петербурге сорвался из-за временного закрытия площадки. Максим Покровский обвинил в этом Диму Билана, который выступал на площадке Roof Place. Билан высмеял эту ситуацию.
Фото: ВКонтакте / Ногу Свело!
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