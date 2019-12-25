Не попавших на концерты "Ногу Свело!" приглашают в Карелию

Речь идет о тех, у кого на руках есть билет на отмененный или перенесенный концерт.

Поклонники творчества группы "Ногу Свело!", которые не смогли попасть на их концерты из-за переносов или отмены, могут бесплатно попасть на фестиваль "Настроение" в Карелии. Об этом сообщил Максим Покровский.

Фестиваль пройдет 14-го августа в кемпинге "Хутор Ёлки" в Карелии.

Организаторы фестиваля дают очень классный бонус: у всех, у кого есть билеты на наши перенесенные или отмененные концерты, есть возможность бесплатно посетить наше выступление. сказал Покровский.

Напомним, концерт группы в Петербурге сорвался из-за временного закрытия площадки. Максим Покровский обвинил в этом Диму Билана, который выступал на площадке Roof Place. Билан высмеял эту ситуацию.

Фото: ВКонтакте / Ногу Свело!