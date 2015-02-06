"Билан, почему?": певец высмеял ситуацию с Покровским в TikTok

Днем в понедельник, 5 июля, на следующий день после обмена видеообращениями с Максом Покровским, Дима Билан записал в TikTok ролик, в котором высмеял произошедшую ситуацию.
Певец, пародируя первое обращение лидера группы "Ногу Свело!", кричит "Билан, почему...?" и далее задает вопрос. Например, почему Земля круглая, почему горячей воды нет, почему динозавры вымерли, почему коммуналка подорожала и доллар не по 30 рублей, как раньше?
Билан, блин, я говорю вежливо и подбираю слова. Почему растения не разговаривают?
шутит певец с явной отсылкой на своего коллегу
За пару часов ролик набрал 4,5 тысяч лайков и 73,4 тысячи просмотров. В комментариях аудитория отнеслась к видео положительно, некоторые поклонники в очередной раз посоветовали не реагировать на агрессию.
Ранее мы писали, что группа "Ногу Свело!" написала песню, посвященную конфликту с Биланом.
Видео: bilanofficial / TikTok
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