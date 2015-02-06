"Билан, почему?": певец высмеял ситуацию с Покровским в TikTok

Дима Билан смонтировал видеоролик, в котором задает различные вопросы самому себе, но оставляет их без ответа.

Днем в понедельник, 5 июля, на следующий день после обмена видеообращениями с Максом Покровским, Дима Билан записал в TikTok ролик, в котором высмеял произошедшую ситуацию.

Певец, пародируя первое обращение лидера группы "Ногу Свело!", кричит "Билан, почему...?" и далее задает вопрос. Например, почему Земля круглая, почему горячей воды нет, почему динозавры вымерли, почему коммуналка подорожала и доллар не по 30 рублей, как раньше?

Билан, блин, я говорю вежливо и подбираю слова. Почему растения не разговаривают? шутит певец с явной отсылкой на своего коллегу

За пару часов ролик набрал 4,5 тысяч лайков и 73,4 тысячи просмотров. В комментариях аудитория отнеслась к видео положительно, некоторые поклонники в очередной раз посоветовали не реагировать на агрессию.

Ранее мы писали, что группа "Ногу Свело!" написала песню, посвященную конфликту с Биланом.

Видео: bilanofficial / TikTok