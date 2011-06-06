"Ногу Свело!" и "Смешарики" выпустили новую версию песни "Куда уходит старый год"

На песню был выпущен анимационный клип, где музыканты команды попадают в мир "Смешариков".

Рок-группа "Ногу Свело!" и мультсериал "Смешарики" выпустили новую версию песни "Куда уходит старый год". Трек вошел в мультижанровый альбом "СмешКаверФест".

На песню был выпущен анимационный клип, где музыканты команды попадают в мир "Смешариков". В клипе они танцуют, поют провожают Старый и встречают Новый год.

Как рассказал лидер "Ногу Свело!" Максим Покровский, в первой части легко можно распознать отсылку к "Хару Мамбуру" с узнаваемой фирменной дуринкой, во второй – новое звучание "Ногу Свело!", которое за последнее время стало ещё мощнее.

Добавим, что "СмешКаверФест" – это трёхчастный альбом, в котором известные артисты на свой манер перепевают хиты известного мультсериала. В релизе приняли участие "Ногу Свело!", "Несчастный случай", "Мумий Тролль", "Кирпичи", Евгений Фёдоров и Optimystica Orchestra, Александр Пушной, Светлана Сурганова и многие другие. Первая часть вышла 10 декабря, релиз заключительной главы намечен на 24 декабря.

Ранее российско-китайский мультсериал "Панда и Крош" вышел на телеканале "Карусель".

Видео: предоставленно организаторами

