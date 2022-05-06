В Белоруссии приговорили Софью Сапегу к шести годам колонии

Пригород может быть обжалован в Минском суде.

Гродненский областной суд Белоруссии приговорил россиянку Софью Сапегу к шести годам лишения свободы. Фигурантка расследования должна будет отбывать срок заключения в колонии общего режима. Ее признали виновной по статьям за умышленные противоправные действия, направленные на возбуждение социальной вражды, розни, совершенные группой лиц.

На основании части 3 статьи 130 Уголовного кодекса Белоруссии ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет. пресс-служба судебной инстанции

Софья Сапега также признана виновной в незаконном сборе и распространении личной информации. За это преступление она получила наказание в виде ареста на один месяц. С гражданки РФ взыскали материальную компенсацию на общую сумму в 167,5 тысяч белорусских рублей (порядка 65 тысяч долларов).

Данный приговор может быть опротестован в апелляционном порядке на протяжении десяти дней.

Обвиняемая в Белоруссии Сапега написала прошение о помиловании.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости