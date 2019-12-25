Обвиняемая в Белоруссии Сапега написала прошение о помиловании

Документ направлен в адрес Александра Лукашенко.

Обвиняемая в Белоруссии гражданка России Софья Сапега написала прошение о помиловании. Об этом журналистам "Эха Москвы" в эфире радиостанции сообщил отчим девушки Сергей Дудич. Он напомнил, что ведется уголовное дело по семи статьям УК республики. В связи с этим подозреваемая решила обратиться за помощью к лидеру страны Александру Лукашенко.

Какое-то решение может быть принято только после суда. Но мы все-таки надеемся на помилование президентом. Я знаю, что София написала прошение о помиловании на имя президента республики Беларусь. Будем ждать. Сергей Дудич, отчим Софьи Сапеги

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Фото: Telegram / Желтые сливы