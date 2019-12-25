Гриб-коралл нашли в Ленобласти

В Ломоносовском районе Ленобласти нашли необычный гриб, внешне напоминающий ветку белоснежных кораллов. Фото чуда природы разместили в паблике "Грибы и грибники СПб" ВКонтакте.
Гриб носит название ежовик коралловидный. Он занесён в красную книгу. Несмотря на то, что любители тихой охоты нашли съедобную "добычу", в данном случае гриб советуют не срывать из-за его редкости.
Напомним, что грибной сезон в Ленинградской области продолжатся даже в середине октября.
Ранее мы сообщили о том, что в Удельном парке выросли белье грибы.
Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб (Леонид Смирнов)
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