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Гриб-коралл нашли в Ленобласти
Сегодня, 10:41
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Гриб-коралл нашли в Ленобласти

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Ежовик коралловидный занесён в красную книгу.

В Ломоносовском районе Ленобласти нашли необычный гриб, внешне напоминающий ветку белоснежных кораллов. Фото чуда природы разместили в паблике "Грибы и грибники СПб" ВКонтакте.

Гриб носит название ежовик коралловидный. Он занесён в красную книгу. Несмотря на то, что любители тихой охоты нашли съедобную "добычу", в данном случае гриб советуют не срывать из-за его редкости.

Напомним, что грибной сезон в Ленинградской области продолжатся даже в середине октября.

Ранее мы сообщили о том, что в Удельном парке выросли белье грибы.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб (Леонид Смирнов)

Теги: гриб-коралл, грибы, ленинградская область, природа
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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