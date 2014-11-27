В Удельном парке выросли белье грибы

Ценные для любителей "тихой охоты" находки на севере Петербурга обнаружил фотограф Антон Кубышкин.

В конце грибного сезона шанс на удачную "тихую охоту" есть не только в Ленобласти, но и в Петербурге. Это доказал фотограф Антон Кубышкин, который нашёл около десятка белых грибов в Удельном парке. Пост с подтверждением он опубликовал в соцсетях.

По словам Антона, изначально он прогуливался у станции метро "Пионерская" в поисках птиц, но случайно заметил гриб и решил осмотреться внимательнее. В результате фотограф собрал неплохой урожай.

Некоторые пользователи в комментариях усомнились, что грибы, найденные в городе, безопасно употреблять в пищу, так как они впитывают немало вредных веществ.

Ранее мы сообщили о том, что грибники наткнулись на медвежьи следы в лесу под Тосно.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб (Антон Кубышкин)