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В Удельном парке выросли белье грибы
Сегодня, 9:16
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В Удельном парке выросли белье грибы

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Ценные для любителей "тихой охоты" находки на севере Петербурга обнаружил фотограф Антон Кубышкин.

В конце грибного сезона шанс на удачную "тихую охоту" есть не только в Ленобласти, но и в Петербурге. Это доказал фотограф Антон Кубышкин, который нашёл около десятка белых грибов в Удельном парке. Пост с подтверждением он опубликовал в соцсетях. 

По словам Антона, изначально он прогуливался у станции метро "Пионерская" в поисках птиц, но случайно заметил гриб и решил осмотреться внимательнее. В результате фотограф собрал неплохой урожай.

Некоторые пользователи в комментариях усомнились, что грибы, найденные в городе, безопасно употреблять в пищу, так как они впитывают немало вредных веществ. 

Ранее мы сообщили о том, что грибники наткнулись на медвежьи следы в лесу под Тосно.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб (Антон Кубышкин)

Теги: белые грибы, природа, санкт-петербург, удельный парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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