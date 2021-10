Экоактивистка Грета Тунберг спела песню Never Gonna Give You Up на экологической акции

Акция Climate Live проходила в Стокгольме на арене концертного зала Kungsträdgården.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг во время акции Climate Live спела со сцены песню Рика Эстли Never Gonna Give You Up.

Акция Climate Live проходила в Стокгольме на арене концертного зала Kungsträdgården. По словам экоактивистки, эта песня часто звучит в организации "Пятница ради будущего", в которой она состоит.



Как отметила Тунберг, песня должна показать, что экоактивисты – обычные дети, способные петь и шутить друг над другом, а не озлобленные дети, как их порой изображают в СМИ.

В сентябре Грета Тунберг выступила на демонстрации в защиту климата в Берлине.

Видео: Youtube/DadinSweden