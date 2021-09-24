Грета Тунберг выступила на демонстрации в защиту климата в Берлине

Экоактивистка Грета Тунберг выступила на демонстрации в Берлине в защиту экологии. Специально ради этого девушка прибыла в Берлин за два дня до парламентских выборов в ФРГ.
В демонстрации приняли участие преимущественно школьники и студенты. Акция прошла перед бундестагом в полдень 24-го сентября.
Тунберг отметила, что она давно не видела так много людей, и ей требуется время, чтобы привыкнуть.
По данным активистки, акция собрала 100 тыс. участников в Берлине и 620 тыс. человек по всей Германии. Демонстрации движения "Fridays For Future" проходят по всему миру. В России глобальная климатическая забастовка прошла онлайн.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Меркель в парке Марлоу "напал" попугай.
Видео: YouTube / Guardian News
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все