Грета Тунберг выступила на демонстрации в защиту климата в Берлине

В Берлине на демонстрацию собрались 100 тысяч человек.

Экоактивистка Грета Тунберг выступила на демонстрации в Берлине в защиту экологии. Специально ради этого девушка прибыла в Берлин за два дня до парламентских выборов в ФРГ.

В демонстрации приняли участие преимущественно школьники и студенты. Акция прошла перед бундестагом в полдень 24-го сентября.

Тунберг отметила, что она давно не видела так много людей, и ей требуется время, чтобы привыкнуть.

По данным активистки, акция собрала 100 тыс. участников в Берлине и 620 тыс. человек по всей Германии. Демонстрации движения "Fridays For Future" проходят по всему миру. В России глобальная климатическая забастовка прошла онлайн.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Меркель в парке Марлоу "напал" попугай.

Видео: YouTube / Guardian News