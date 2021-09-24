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Грета Тунберг выступила на демонстрации в защиту климата в Берлине

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В Берлине на демонстрацию собрались 100 тысяч человек.

Экоактивистка Грета Тунберг выступила на демонстрации в Берлине в защиту экологии. Специально ради этого девушка прибыла в Берлин за два дня до парламентских выборов в ФРГ. 

В демонстрации приняли участие преимущественно школьники и студенты. Акция прошла перед бундестагом в полдень 24-го сентября. 

Тунберг отметила, что она давно не видела так много людей, и ей требуется время, чтобы привыкнуть. 

По данным активистки, акция собрала 100 тыс. участников в Берлине и 620 тыс. человек по всей Германии. Демонстрации движения "Fridays For Future" проходят по всему миру. В России глобальная климатическая забастовка прошла онлайн. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Меркель в парке Марлоу "напал" попугай. 

Видео: YouTube / Guardian News

Теги: fridays for future, берлин, тунберг
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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