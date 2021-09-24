На Меркель в парке Марлоу "напал" попугай

Канцлера ФРГ Ангелу Меркель укусил попугай во время ее визита в птичий парк Марлоу земли Мекленбург-Передняя Померания. Об этом 24-го июня сообщило немецкое издание "Spiegel".
Канцлер фотографировала с птицами и кормила их. На ее руках было шесть пернатых. Один из попугаев неожиданно укусил канцлера. Журналисты успели заснять роковой момент. Глава ФРГ не смогла сдержать эмоций и широко раскрыла рот. Остальные птицы были дружелюбны, они летали вокруг, а один даже сел на голову.
Позже Меркель предложили подержать филина, но она отказалась.
Напомним, что в ФРГ 26-го сентября пройдут выборы канцлера. Недавно Меркель выступила с прощальной речью.
Видео: YouTube / WELT
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