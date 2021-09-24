На Меркель в парке Марлоу "напал" попугай

После произошедшего канцлер предпочла не трогать 60-сантиметрового филина.

Канцлера ФРГ Ангелу Меркель укусил попугай во время ее визита в птичий парк Марлоу земли Мекленбург-Передняя Померания. Об этом 24-го июня сообщило немецкое издание "Spiegel".

Канцлер фотографировала с птицами и кормила их. На ее руках было шесть пернатых. Один из попугаев неожиданно укусил канцлера. Журналисты успели заснять роковой момент. Глава ФРГ не смогла сдержать эмоций и широко раскрыла рот. Остальные птицы были дружелюбны, они летали вокруг, а один даже сел на голову.

Позже Меркель предложили подержать филина, но она отказалась.

Напомним, что в ФРГ 26-го сентября пройдут выборы канцлера. Недавно Меркель выступила с прощальной речью.

Видео: YouTube / WELT