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На Меркель в парке Марлоу "напал" попугай

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После произошедшего канцлер предпочла не трогать 60-сантиметрового филина.

Канцлера ФРГ Ангелу Меркель укусил попугай во время ее визита в птичий парк Марлоу земли Мекленбург-Передняя Померания. Об этом 24-го июня сообщило немецкое издание "Spiegel". 

Канцлер фотографировала с птицами и кормила их. На ее руках было шесть пернатых. Один из попугаев неожиданно укусил канцлера. Журналисты успели заснять роковой момент. Глава ФРГ не смогла сдержать эмоций и широко раскрыла рот. Остальные птицы были дружелюбны, они летали вокруг, а один даже сел на голову. 

Позже Меркель предложили подержать филина, но она отказалась.

Напомним, что в ФРГ 26-го сентября пройдут выборы канцлера. Недавно Меркель выступила с прощальной речью. 

Видео: YouTube / WELT

Теги: канцлер фрг, меркель, попугай, укус
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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