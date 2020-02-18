Власти региона заработают на изменении климата.

Гренландия собирается продавать воду из тающих ледников. Об этом заявил министр энергетики Йесс Сване журналистам Tagesspiegel. Эксперт напомнил, что таяние льдов не только приводит к изменению климата. Это также влияет на дефицит водных ресурсов в мире.

Мы сознаем, что можем сделать пользующийся спросом на рынке продукт, которого нет в другом месте прокомментировал эксперт

Сейчас есть 9 проектов, которые получили лицензии на экспорт воды. Планируется, что их может быть около 16-ти. Целевой аудиторией будут коммерческие компании. Куда продукт пойдет дальше, будет зависеть от задач покупателей. В Гренландии напомнили, что около 90% дохода региона составляет рыбный промысел. Сейчас специалисты стараются подстроить экономику и под другие вещи, которые принесли бы пользу миру.

Ранее Piter.tv писал о том, что ученые допустили резкое похолодание в Европе в течение ста лет.

