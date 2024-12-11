Гренландия не хочет быть частью США, заявил премьер

Муте Эгеде видит будущее острова в сотрудничестве с Вашингтоном.

Гренландия не хочет быть частью Америки. Соответствующее заявление в интервью местному телеканалу Fox News сделал премьер-министр острова Муте Эгеде. Иностранный политик указал на то, что территория способна многое предложить Вашингтону, а также готов принять инвестиции из США в сфере добычи природных ресурсов.

Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть частью США, но мы хотим крепкого сотрудничества с США. Муте Эгеде, премьер-министр Гренландии

Напомним, что в преддверии вступления в должность президент-республиканец Дональд Трамп несколько раз заявлял в публичном пространстве о том, что Гренландия должна стать частью США. По его словам избранного лидера Белого дома,, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", включая угрозы, якобы исходящие от России и Китая.

Петербургские турфирмы предлагают экспедиции в Гренландию за миллионы рублей.

Фото и видео: Fox News