Петербургские турфирмы предлагают экспедиции в Гренландию за миллионы рублей

Туристические агентства Петербурга начали формировать экскурсионные группы.

Туристические агентства Санкт-Петербурга начали формировать экскурсионные группы для путешествий в Гренландию. Как сообщает "Деловой Петербург", соответствующие туры уже можно найти на сайтах нескольких фирм, однако стоимость таких поездок весьма высока.

Одна из компаний предлагает 14-дневный круиз на экспедиционной яхте в августе, который обойдется туристам от 1 до 2,5 миллионов рублей на человека. Маршрут включает посещение Лонгйира (Шпицберген), Гренландского моря, Восточной Гренландии и завершается в Рейкьявике (Исландия). Во время путешествия туристам обещают встречи с морскими птицами и китами.

Гренландия, крупнейший остров на Земле, входит в состав Датского королевства и омывается Атлантическим и Северным Ледовитым океанами.

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