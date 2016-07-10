Греф анонсировал преодоление бедности при помощи цифровых технологий

По его словам, Сбербанк и правительство страны плотно работают над созданием социального казначейства.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что в ближайшее время можно будет более точно работать над преодолением бедности с помощью цифровых технологий. Об этом он сказал в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Грефа, Сбербанк и правительство Российской Федерации плотно работают над созданием социального казначейства.

В принципе это, конечно, будет прообраз возможных целевых выплат конкретным людям, которые нуждаются по тем или иным основаниям. Герман Греф, глава Сбербанка

Он напомнил, в текущем году банк осуществил дополнительные соцвыплаты. По словам Грефа, у Сбербанка имелись переживания по поводу того, что сентябрьские выплаты окажут огромную нагрузку на сотрудников организации и саму систему, однако со всем этим удалось справиться. Он добавил, среднее ожидание очереди за выплатами не превысило пяти минут.

Ранее Греф назвал условие падения доходов россиян к 2035 году.

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