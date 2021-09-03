Глава Сбербанка оценил угрозы при переходе к "зеленой" экономике.

Глава Сбербанка Герман Греф назвал условие падения доходов россиян к 2035 году. В рамках выступления на Восточном экономическом форуме специалист заявил, что прогнозирует падение уровня доходов граждан на 14%. Это произойдет, если страна не достигнет ESG-трансформации.

Какие последствия нас могут ждать уже к 2035 году - это последствия для бюджета и доходов. Доходы населения, к сожалению, могут упасть, если все будет двигаться без каких-либо изменений, то на 14% и 5 триллионов рублей - это потери бюджета РФ. Герман Греф, глава Сбербанка

Эксперт напомнил, что существует шесть рисков для перехода страны к "зеленой" экономики. Речь идет о падении экспортной выручки, сокращении занятости населения, проблема формирования моногородов, потенциальное лишение статуса лидера в мировой энергетике из-за изменения историков энергии, потеря бюджетных доходов. Последним пунктом Греф выделил потенциальные проблемы, возникшие при отсутствии трансформации у энергетических компаний. В этот пункт, в частности, входит и банкротство целого ряда организаций.

Греф предложил создать в России ESG-альянс.

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