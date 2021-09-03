Глава Сбербанка рассказал об интересе к вложениям в экологичный бизнес.

Глава Сбербанка Герман Греф предложил создать в России ESG-альянс. Об этом специалист рассказал в рамках выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По мнению спикера, такой проект позволит коммуницировать с правительством и на междуречном уровне.

Может быть нам стоит выступить с инициативой создания ESG-альянса. Мы хотели бы обратиться сегодня к бизнесу с таким предложением и может быть в октябре собрать конференцию с компаниями, которым интересно. Герман Греф, глава Сбербанка

Напомним, что ESG-инвестиции - это вложение денег в компании, которые ведут свой бизнес, основываясь на принципах экологичности, социальной ответственности и высокого качества корпоративного управления. В качестве примера Греф привел альянс по развитию искусственного интеллекта (AI-Russia Alliance). В данную структуру с 2019 года входят Сбербанк, "Газпром нефть", "Яндекс", Mail.ru Group, МТС и РФПИ.

Герман Греф назвал выплаты пенсионерам "самой масштабной социальной акцией".

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