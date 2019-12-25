Греция продлила ограничение на въезд туристов из России до 5 октября

Согласно этим критериям, в стране не должно быть более 40 новых случаев заражения COVID-19 в течение 14 дней.

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что Греция не намерена возобновлять авиасообщение с Россией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на оперштаб.

Отмечается, что оперативный штаб еженедельно мониторит ситуацию и работает над расширением списка стран. Однако Греция не спешит открывать границы из-за пандемии COVID-19. Согласно этим критериям, в стране не должно быть более 40 новых случаев заражения COVID-19 в течение 14 дней на 100 тысяч населения.

Таким образом Греция продлила с 21 сентября по 5 октября действие директивы по въезду.

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