Эксперт оценил распространение "омикрон"-штамма по стране.

Греческий ученый назвал дату окончания пандемии. Информацией с местными журналистами из издания Newsbeast поделился представитель Университета Аристотеля в греческих Салониках, профессор Демосфен Сарияннис. Специалист отметил, что новая волна заражений ковидом должна спасть к 20 февраля. Он не исключил, что южноафриканская мутация станет последней в пандемии.

Популярный ученый сослался на математическую модель развития очередной "безудержной" волны пандемии. на протяжении последних пяти дней Грузия регистрировала рекордные показатели по новым пациентам с ковидом. Преобладающим штаммом ковида на территории страны стал "омикрон".

Тогда среднее еженедельное количество случаев инфицирования будет составлять 3500 – 4000 случаев. Тогда у нас будет уже конец "омикрона", и очень большая часть нашего общества будет иметь иммунитет. Демосфен Сарияннис, ученый

эксперт полагает, что восходящая тенденция будет продолжаться до 20-22 января. В среднем за неделю уровень заражений достигнет 66 тысяч случаев.

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