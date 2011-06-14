Греческий министр назвал причину большинства пожаров за последние дни

Василис Кикилиас рассказал подробности о природных очагах в стране.

За последние десять дней в Греции власти зафиксировали 667 лесных пожаров. В настоящее время известно, что подавляющее большинство из них произошло по вине человека. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами сделал местный министр климатического кризиса и гражданской защиты Василис Кикилиас. Чиновник добавил, что за последние 15 дней экстремальных условий страна впервые находится в моменте, в котором не происходит чрезвычайная пожарная опасность.

За последние несколько дней произошло 667 пожаров, более 60 в день. Подавляющее большинство из них были рукотворными, так как они произошли в результате поджога, преступной халатности или умысла. Василис Кикилиас, министр климатического кризиса

Профильный министр отметил самоотверженность и героизм всех специалистов, которые боролись с природными пожарами, упомянув также о гибели двух пилотов. Он добавил, что правительство сделает все необходимое для того, чтобы оказать поддержку пострадавшим. На сегодняшний день сгорели 400 тысяч стреммов лесов (40 тысяч гектаров). В среднем обычно по стране сгорает лишь 500 тысяч стреммов в год.

Захарова сообщила об отсутствии обращений Греции к РФ насчет помощи в тушении пожаров.

Фото и видео: телевидение ERT