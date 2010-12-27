Эксперт: "Ждать феноменального успеха от SSJ100 было бы наивно"

В этом году была продана всего одна машина.

В этом году "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) провалили план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100. Предполагалось, что будет продано 20-25 машин, затем – 16, в итоге был продан только один лайнер.

Хотелось бы все списать на репутационные потери из-за трагедии в Шереметьево, однако это было бы неправдой. Проблемы известны давно: у производителя нет налаженного сервиса по ремонту и обслуживанию в крупнейших мировых аэропортах, что делает самолет экономически неэффективным для многих компаний, – рассказали эксперты Telegram-канала "Мейстер"

Также, по мнению специалистов, продажам препятствует и участие зарубежных партнеров в проекте: оно позволяет им накладывать запрет на поставки SSJ100 в те или иные страны. Например, в Иран должны были поставить 40 лайнеров Sukhoi Superjet 100, сделка сорвалась из-за США. Эксперты считают, что ждать феноменального успеха от SSJ100 было бы наивно.

"Аэрофлот" закупит еще 100 самолетов Sukhoi Superjet.

Фото: Википедия