"Аэрофлот" закупит еще 100 самолетов Sukhoi Superjet

"Аэрофлот" принял решение закупить 100 новых Sukhoi Superjet. Генеральный директор компании Виталий Савельев заявил, что контракт может быть подписан уже в 2019 году.
Согласно действующему контракту, самолеты будут поставляться до 2026 года. Кроме того производитель "Гражданские самолеты Сухого" поставят "Аэрофлоту" 32 лайнера МС-21.
5 мая в аэропорту Шереметьево разбился самолет SSJ100, в результате катастрофы погибли 40 пассажиров и бортпроводник. Международный авиационный комитет еще не завершил расследование происшествия. Ранее Piter.TV писал, что МАК опубликовал отчет об авиакатастрофе в Шереметьево.
Видео: "Аэрофлот"
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