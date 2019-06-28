"Аэрофлот" закупит еще 100 самолетов Sukhoi Superjet

Генеральный директор авиакомпании заявил, что новый контракт будет подписан до конца года.

"Аэрофлот" принял решение закупить 100 новых Sukhoi Superjet. Генеральный директор компании Виталий Савельев заявил, что контракт может быть подписан уже в 2019 году.

Согласно действующему контракту, самолеты будут поставляться до 2026 года. Кроме того производитель "Гражданские самолеты Сухого" поставят "Аэрофлоту" 32 лайнера МС-21.

5 мая в аэропорту Шереметьево разбился самолет SSJ100, в результате катастрофы погибли 40 пассажиров и бортпроводник. Международный авиационный комитет еще не завершил расследование происшествия. Ранее Piter.TV писал, что МАК опубликовал отчет об авиакатастрофе в Шереметьево.

Видео: "Аэрофлот"