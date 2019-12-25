Гражданина другой страны убили на стройке на Среднерогатской во время распития спиртного

Между рабочими возник конфликт.

На территории стройки жилого комплекса на Среднерогатской улице обнаружили труп неизвестного мужчины. Как выяснилось, его убил собутыльник. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение о том, что мужчина упал на арматуру у дома №16, корпус 5 поступило вечером 2-го ноября. По этому адресу полицейские обнаружили тело гражданина сопредельного государства с проникающими колото-резаными ранами живота. Он был рабочим одной из строительных организаций. Мужчина не был зарегистрирован в Петербурге и области, проживал на стройке.

Вчера, 3 ноября, на территории стройки полицейские задержали другого рабочего, который во время совместного распития спиртных напитков с убитым нанес ему ранения ножом. Его задержали и поместили в изолятор временного содержание.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что три человека погибли в пожаре в Красносельском районе.

Фото: Piter.TV