Граждане Узбекистана выбирают президента

Явка уже превысила порог для признания выборов состоявшимися.

В Узбекистане проходят выборы президента. Голосование стартовало в восемь часов утра и завершится в 20:00 по местному времени.

На пост главы государства претендуют действующий президент Шавкат Мирзиеев (Либерально-демократическая партия Узбекистана), председатель Демократической партии "Национальное возрождение" Алишер Кадыров, кандидат от Экологической партии Нарзулла Обламурадов, а также представитель Социал-демократической партии "Справедливость" Бахрам Абдухалимов и кандидат от Народно-демократической партии Максуда Варисова.

На данный момент, согласно данным центрального избирательного комитета, явка превысила порог для признания выборов состоявшимися – 33 процента. Всего в перечень избирателей внесено около почти 20 миллионов человек.

Если никто из них не наберет больше 50 процентов голосов избирателей, будет объявлен второй тур.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает повторения массовых протестов перед проведением в республике конституционного референдума.

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