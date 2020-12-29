У пассажира метро обнаружили гранату во время досмотра на станции "Лесная"

Предмет изъяли для его дальнейшего уничтожения.

У пассажира метрополитена обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны во время досмотра на станции "Лесная". Об этом 24 января сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

Подозрительный предмет нашли сотрудники городской подземки. После этого они обратились в правоохранительные органы. На место сразу же прибыла дежурная группа разминирования ОМОН и обследовала "находку". Специалисты-взрывотехники установили, что это пустой корпус ручной гранаты Ф-1 времен ВОВ. Предмет изъяли для дальнейшей утилизации.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что учебную гранату Ф-1 обнаружили у жителя Выборгского района. Петербуржец привлек внимание полиции тем, что устроил стрельбу из окна квартиры по остановке общественного транспорта.

Фото: Piter.TV