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У пассажира метро обнаружили гранату во время досмотра на станции "Лесная"
Сегодня, 13:58
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nadezhda_sib

У пассажира метро обнаружили гранату во время досмотра на станции "Лесная"

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Предмет изъяли для его дальнейшего уничтожения.

У пассажира метрополитена обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны во время досмотра на станции "Лесная". Об этом 24 января сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

Подозрительный предмет нашли сотрудники городской подземки. После этого они обратились в правоохранительные органы. На место сразу же прибыла дежурная группа разминирования ОМОН и обследовала "находку". Специалисты-взрывотехники установили, что это пустой корпус ручной гранаты Ф-1 времен ВОВ. Предмет изъяли для дальнейшей утилизации. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что учебную гранату Ф-1 обнаружили у жителя Выборгского района. Петербуржец привлек внимание полиции тем, что устроил стрельбу из окна квартиры по остановке общественного транспорта.

Фото: Piter.TV

Теги: граната, досмотр в метро, метрополитен, омон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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sasko
Сегодня 14:25

На станции Лесная часто происходят какие-то приключения.

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