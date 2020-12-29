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Петербуржец устроил стрельбу из окна по остановке на проспекте Художников
Сегодня, 11:20
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Петербуржец устроил стрельбу из окна по остановке на проспекте Художников

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Дома у злоумышленника обнаружили пневматическое оружие и учебные гранаты.

Жители Выборгского района сообщили о том, что неизвестный обстрелял остановку общественного транспорта из окна своей квартиры. После этого на место прибыли полицейские и сотрудники Росгвардии.

По словам граждан, выстрели производились из квартиры дома №27/1 по проспекту Художников. Обошлось без пострадавших. По информации пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и области, удалось установить квартиру хулигана. В помещении обнаружили пневматическое оружие и два предмета, похожих на гранаты. 

Прибывшие на место специалисты-взрывотехники определили, что это учебные гранаты РГД-5 и Ф-1. Они не представляют опасности. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге пассажиры автобуса приняли отскочивший камень за пулю. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Теги: граната, пневматическое оружие, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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