Петербуржец устроил стрельбу из окна по остановке на проспекте Художников

Дома у злоумышленника обнаружили пневматическое оружие и учебные гранаты.

Жители Выборгского района сообщили о том, что неизвестный обстрелял остановку общественного транспорта из окна своей квартиры. После этого на место прибыли полицейские и сотрудники Росгвардии.

По словам граждан, выстрели производились из квартиры дома №27/1 по проспекту Художников. Обошлось без пострадавших. По информации пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и области, удалось установить квартиру хулигана. В помещении обнаружили пневматическое оружие и два предмета, похожих на гранаты.

Прибывшие на место специалисты-взрывотехники определили, что это учебные гранаты РГД-5 и Ф-1. Они не представляют опасности.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге пассажиры автобуса приняли отскочивший камень за пулю.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО