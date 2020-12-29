В Петербурге пассажиры автобуса приняли отскочивший камень за пулю

Петербуржцев напугал удар по стеклу во время поездки на автобусе.

Пассажиры автобуса могли перепутать обстрел транспортного средства на Малой Морской с отскочившим камнем. Полиция не нашла следов стрельбы, сообщил "78.ru" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области.

Камеры видеонаблюдения показали, что никто не совершал криминальных действий у метро "Адмиралтейская" 21-го января. По предварительным данным, камень мог отскочить от проезжающей мимо уборочной машины и попасть в автобус. Более того, пассажиры не видели злоумышленника, так как был снегопад.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция задержала рецидивиста с юным подельником, трижды ограбивших АЗС на Придорожной аллее.

Фото: Piter.TV