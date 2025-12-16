Граната взорвалась в руках у ребенка в Новой Москве

Предположительно, самодельную "лимонку" изготовили подростки.

В Новой Москве мальчик нашел на улице предмет, похожий на самодельную гранату. Пиротехническое изделие взорвалось у него в руках, сообщил Telegram-канал "112".

По данным издания, несколько подростков специально оставили самодельную "лимонку" на улице. Когда ребенок поднял предмет, то прогремел взрыв. Предварительно, у мальчик диагностировали ожог сетчатки глаза. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

Местные жители рассказали, что подростки видели взрыв и сразу убежали. Компания несовершеннолетних и раньше устраивала такие пранки. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

UPD: информация о взрыве самодельного взрывного устройства в руках ребенка в Новой Москве оказалась недостоверной. По данным ТАС, произошел хлопок бутылки, когда играли с ней играли дети.

Ранее мы сообщали, что во дворе жилого дома на Московском шоссе в руках у шестилетнего ребенка взорвалась петарда.

Фото: Piter.tv