Петербуржцев приглашают дорисовать портрет Достоевского на Дворцовой площади

Художники из коллектива "HoodGraff" Илья Сибиряткин и Артем Бурж предлагают петербуржцам помочь дорисовать портрет русского писателя.

В среду, 26 мая, открылся XVI Санкт-Петербургский международный книжный салон на Дворцовой площади города. Художники из коллектива "HoodGraff" Илья Сибиряткин и Артем Бурж предлагают петербуржцам помочь дорисовать портрет русского писателя Фёдора Достоевского. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Артём Бурж заявил, что им хочется понаблюдать, как гости и жители Северной столицы будут участвовать в процессе создания граффити. Они отметили, что на протяжении всего дня будут заканчивать портрет. Каждый желающий может взять баллончик с краской и присоединиться к художникам.

Напомним, в этом году Петербург и все мировое культурное сообщество отмечает 200-летний юбилей Федора Достоевского. Указ об организации празднования 24 августа 2016 года подписал президент России Владимир Путин.

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