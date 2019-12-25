В Петербурге открылся XVI Международный книжный салон

Он будет работать до 29 мая.

В Петербурге на Дворцовой площади и в Главном штабе Эрмитажа начал работу XVI Международный книжный салон. Он проводится в гибридном формате: часть спикеров можно увидеть офлайн, часть — только онлайн.

Гостей салона поприветствовала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и губернатор Петербурга Александр Беглов.

На улицах и в Главном штабе работают более 170 стендов с книгами разных издательств. Открытие деловой площадки началось с пленарного заседания "Литература и книга в меняющемся мире: объединение через ценности". В нем приняли участие президент Российского книжного союза Сергей Степашин, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, писатель Татьяна Устинова, президент "Эксмо-АСТ" Олег Новиков. Зарубежные спикеры подключились к мероприятию по видеосвязи.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцев приглашают дорисовать портрет Достоевского на Дворцовой площади.

Фото: Piter.TV