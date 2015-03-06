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Готовившему нападение на казанскую школу подростку назначили психиатрическую экспертизу
Сегодня, 9:26
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Готовившему нападение на казанскую школу подростку назначили психиатрическую экспертизу

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Его подозревают в приготовление к убийству двух или более лиц.

Подростка, который готовил вооруженное нападение на учебное заведение Казани, направили на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц. Юношу поместили в психиатрический стационар. Сейчас с ним работают специалисты.

Подросток в настоящее время помещен в психиатрический стационар закрытого типа для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

из сообщения СК России

По версии следствия, подросток ранее познакомился в интернете с человеком, который подговорил несовершеннолетнего подготовиться к нападению на одну из школ города Казани. В ЦОС ФСБ добавили, юношу склонял к совершению преступлению некий Ярослав Овсюк, проживающий на территории Украины. 

В доме подростка оперативники изъяли пневматическую винтовку. В истории поиска браузера у юноши были обнаружены запросы, связанные с переделкой данного типа оружия в боевое.

Ранее в лесу Ленобласти нашли полураздетый труп мужчины.

Фото: СК России

Теги: казань, нападение на школу, психиатрическая экспертиза
Категории: Лента новостей, Новости России,

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