Готовившему нападение на казанскую школу подростку назначили психиатрическую экспертизу

Его подозревают в приготовление к убийству двух или более лиц.

Подростка, который готовил вооруженное нападение на учебное заведение Казани, направили на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц. Юношу поместили в психиатрический стационар. Сейчас с ним работают специалисты.

Подросток в настоящее время помещен в психиатрический стационар закрытого типа для проведения психолого-психиатрической экспертизы. из сообщения СК России

По версии следствия, подросток ранее познакомился в интернете с человеком, который подговорил несовершеннолетнего подготовиться к нападению на одну из школ города Казани. В ЦОС ФСБ добавили, юношу склонял к совершению преступлению некий Ярослав Овсюк, проживающий на территории Украины.

В доме подростка оперативники изъяли пневматическую винтовку. В истории поиска браузера у юноши были обнаружены запросы, связанные с переделкой данного типа оружия в боевое.

Ранее в лесу Ленобласти нашли полураздетый труп мужчины.

Фото: СК России