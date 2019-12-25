В лесу Ленобласти нашли полураздетый труп мужчины

На правой голени есть татуировки в виде черепа и лисы.

В лесу Тосненского района был найден полураздетый труп мужчины. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию поступило сообщение об обнаруженном в лесу теле, в трёх километрах от посёлка Форносово.

На вид мужчине 40-55 лет, по заключению специалиста, труп находится в лесу около 2-3 недель. На мужчине были одеты трусы, футболка, один носок. На правой голени есть татуировки в виде черепа и лисы.

Ранее жителя коммуналки на Тимуровской нашли мертвым с ножевым ранением в области паха.

Фото: Piter.tv