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В лесу Ленобласти нашли полураздетый труп мужчины
Сегодня, 9:06
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В лесу Ленобласти нашли полураздетый труп мужчины

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На правой голени есть татуировки в виде черепа и лисы.

В лесу Тосненского района был найден полураздетый труп мужчины. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию поступило сообщение об обнаруженном в лесу теле, в трёх километрах от посёлка Форносово.

На вид мужчине 40-55 лет, по заключению специалиста, труп находится в лесу около 2-3 недель. На мужчине были одеты трусы, футболка, один носок. На правой голени есть татуировки в виде черепа и лисы.

Ранее жителя коммуналки на Тимуровской нашли мертвым с ножевым ранением в области паха.

Фото: Piter.tv

 

Теги: лес, труп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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