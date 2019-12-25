Государственный строительный надзор в Петербурге перейдет в электронный формат

Цифровая платформа для строительного надзора будет работать на базе действующей информационной системы "Стройформ".

В среду, 4 августа, в пресс-службе Смольного сообщили, что Государственный строительный надзор в Петербурге полностью перейдет в электронный формат с применением технологий информационного моделирования.

По словам губернатора Петербурга, в данном случае стоит задача создать единое цифровое пространство в строительной отрасли, что позволит осуществлять эффективный контроль строительства. Для этого специалисты создадут специальную цифровую платформу "Цифровой строительный надзор", там же будут выдавать разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Концепцию проекта разработали работники Госстройнадзора, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и застройщиками.

Отмечается, что с 1 января следующего 2022 года в России строительство зданий за счет бюджетных денег будет возможно только с использованием BIM-технологий.

Проект планируют запустить в следующем году.

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