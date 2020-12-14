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Государственный обвинитель просит назначить Соколову 15 лет лишения свободы

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Сторона обвинения считает, что убийство было умышленным.

Государственный обвинитель Суворова просит назначить историку Олегу Соколова в общей сложности 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружие, передает корреспондент Piter.TV. 

Представитель стороны обвинения отмечает, что в деле подсудимого есть смягчающие обстоятельства, в связи с чем не стоит назначить максимальную санкцию по двум уголовным делам. Среди таких обстоятельств: наличие хронических заболеваний, пожилых родителей, высоких достижений в области науки. 

За умышленное убийство Соколову предлагается назначить 13 лет лишения свободы, за незаконное хранение оружия — 3 года. 

Свое мнение также выразила прокурор. Она считает, что историк незадолго до убийства в Интернет-картах лазал не случайно.. Его действия могут свидетельствовать о том, что он планировал убийство, и оно является умышленным. В карты он заходил и после убийства и осматривал территорию около своего дома. 

Ранее историк Олег Соколов сообщил о том, что у него не было умысла убивать Анастасию Ещенко. 

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: олег соколов, оружие, суд, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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