Государственный обвинитель просит назначить Соколову 15 лет лишения свободы

Сторона обвинения считает, что убийство было умышленным.

Государственный обвинитель Суворова просит назначить историку Олегу Соколова в общей сложности 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружие, передает корреспондент Piter.TV.

Представитель стороны обвинения отмечает, что в деле подсудимого есть смягчающие обстоятельства, в связи с чем не стоит назначить максимальную санкцию по двум уголовным делам. Среди таких обстоятельств: наличие хронических заболеваний, пожилых родителей, высоких достижений в области науки.

За умышленное убийство Соколову предлагается назначить 13 лет лишения свободы, за незаконное хранение оружия — 3 года.

Свое мнение также выразила прокурор. Она считает, что историк незадолго до убийства в Интернет-картах лазал не случайно.. Его действия могут свидетельствовать о том, что он планировал убийство, и оно является умышленным. В карты он заходил и после убийства и осматривал территорию около своего дома.

Ранее историк Олег Соколов сообщил о том, что у него не было умысла убивать Анастасию Ещенко.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга