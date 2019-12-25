Историк Олег Соколов сообщил о том, что у него не было умысла убивать Анастасию Ещенко

Государственный обвинитель считает, что вину он признает лишь частично, так как ранее упоминал третьих лиц, которые, по его мнению, повлияли на совершение преступления.

В Санкт-Петербургском городском суде завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении Олега Соколова. Обвиняемый в убийстве полностью признает себя виновным в убийстве и раскаивается в содеянном, передал корреспондент Piter.TV.

Судья спросила у мужчины, признает ли он, что убийство было умышленным. По словам подсудимого, преступление было совершено в состоянии аффекта, он себя не контролировал, но убийство не было запланированным.

Сегодня, 14 декабря, начинаются прения сторон. Также должно прозвучать последнее слово Олега Соколова. На этой стадии стороны подведут итог судебного следствия, выскажут свое мнение по возможному наказанию, либо сообщат суду, что подсудимый должен быть оправдан.

Напомним, бывший преподаватель СПбГУ историк Олег Соколов обвиняется в убийстве своей возлюбленной 24-летней Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Свою вину от не отрицает, однако утверждает, что убийства не планировал. На прошлом заседании адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева объявила о том, что мужчина набирал набережную реки Мойки в Интернет-картах до убийства девушки. Позднее он скинул в реку останки тела.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга