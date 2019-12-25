Историк Соколов набирал набережную реки Мойки в Интернет-картах до убийства Анастасии Ещенко

По словам подсудимого, он делал это просто так.

Историк Олег Соколов, который убил, расчленил и сбросил останки своей возлюбленной в воду на набережной реки Мойки, лазал по Интернет-картам за некоторое время до убийства. Об этом на судебном заседании сообщила адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева.

Адвокат запросила историю просмотренных страниц в Интернете Олегом Соколовым в ночь убийства. События разворачивались следующим образом: между Анастасией Ещенко и мужчиной произошел конфликт. По версии родственников погибшим, причиной тому стала ревность со стороны Соколова. По версии самого подсудимого, они поссорились из-за детей, так как Анастасия негативно относилась к его родственникам.

После этого в истерике она покинула квартиру и позвонила своему брату. Так как все свои вещи девушка оставила дома у историка, ей пришлось вернуться. В квартире она вновь позвонила брату и сообщила, что все хорошо. Именно в этот период, по данным Александры Бакшеевой, Соколов находился в Интернет-картах и несколько раз осматривал набережную реку Мойки. Адвокат считает, что уже тогда у него был умысел на убийство и он осматривал возможные локации для сброса останков.

Подсудимый объяснил, что никакого умысла у него не было: из-за конфликта он находился в шоковом состоянии и бездумно лазал по Интернету, в том числе по картам, "чтобы успокоиться". Помимо набережной реки Мойки он также осматривал места без водных артерий.

Кроме того, Соколову продлили срок нахождения под стражей до 23 марта 2021-го года.

Фото: Анастасия Ещенко / Facebook