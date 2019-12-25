Госстройнадзор разрешил "Зениту" построить спортивный комплекс на улице Верности

Центр должен быть построен до конца 2023 года.

Госстройнадзор Петербурга одобрил строительство спортивно-зрелищного центра Зенита на улице Верности. Об этом накануне сообщила пресс-служба ведомства.

Разрешение АО "Футбольный клуб "Зенит" на строительство выдано до 31 декабря 2023 года. Проект предусматривает появление крытого футбольного поля и трехэтажного здания для тренажерных залов, раздевалок, медицинского блока, учебных помещений для Академии ФК "Зенит". Размер поля составит 102 на 64 метра.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на месте стадиона "Олимпийские надежды" собираются построить спорткомплекс. Местные жители переживают, что на месте построят очередную тренировочную базу ФК "Зенит".

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